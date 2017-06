Résultats législatives - abstention, triangulaire... le premier tour de tous les records

C’est le record de la Ve République. Depuis 1958 et les premières élections législatives, l'abstention n'avait jamais été aussi forte pour un premier tour. Avec seulement 48,71% des inscrits qui sont allés voter, l’abstention atteint en effet un niveau record avec 51,29%, soit plus d’un électeur sur deux. En ce qui concerne le vote blanc et nul, ils atteignent respectivement 354.391 (1.53% des votants) et 161.263 (0.70% des votants).

Il y a cinq ans, pour les législatives de 2012, le taux d’abstention était de 42,7%. Déjà un record à l’époque. La participation au premier tour des élections législatives est en constante baisse depuis 1993, où le pourcentage de participation s’élevait à 68,9%.

Cette faible participation réduit automatiquement le nombre de triangulaires (ou de quadrangulaires) au second tour. Pour être qualifié au second tour, il est nécessaire d’obtenir un score supérieur ou égal à 12,5% des électeurs inscrits. Donc cette année, où le score d’abstention dépasse les 50%, un candidat doit obtenir un score supérieur à 25% des suffrages exprimés pour accéder au second tour.

Cette année, il n’y aura qu’une seule triangulaire (contre 34 en 2012) et elle aura lieu dans la 1ère circonscription de l’Aube. Le candidat LRM Grégory Besson-Moreau sera opposé au candidat sortant LR Nicolas Dhuicq et au frontiste Bruno Subtil. Et encore, il s’en est fallu de peu, comme 64.357 électeurs sont inscrits dans cette circonscription, il fallait que les candidats obtiennent un minimum de 8.045 voix pour se qualifier au second tour. Bruno Subtil (FN) atteint de justesse le second tour puisqu’il a obtenu 8.109 voix (12,6% des incrits).