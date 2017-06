NKM agressée et hospitalisée: soutien unanime de toute la classe politique à la candidate LR

Nathalie Kosciusko-Morizet a été agressée ce jeudi 15 à Paris alors qu'elle faisait campagne pour les législatives dans la 2e circonscription de la capitale. En ballotage défavorable (elle a obtenu 18,13% des suffrages) face à Gilles Legendre (République en Marche) pour le second tour, dimanche 18, la candidate LR a fait un malaise après qu'un passant lui ait arraché des tracts des mains, la déséquilibrant jusqu'à la faire tomber. Il aurait également tenté de la frapper au visage, en l'insultant de "bobo de merde"… avant de prendre la fuite et de s'infiltrer dans la bouche de métro la plus proche.

NKM a ensuite été inconsciente plusieurs minutes. Les secours sont rapidement intervenus et la candidate aux législatives a dû être hospitalisée à l'hôpital Cochin.

Cette agression a provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes étant scandalisés par le geste du fuyard, et par les propos de certains qui en ont profité pour insulter la candidate LR.

Du côté de la classe politique, la réaction a été unanime. Plusieurs hommes et femmes politiques, engagés dans les législatives ou non, adversaires ou membres de son parti, lui ont apporté leur soutien.

Le Premier ministre Edouard Philippe lui a pour sa part rendu visite à l'hôpital.

Tous mes vœux de rétablissement à mon amie @nk_m. Je condamne cet acte d'une violence insupportable. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 juin 2017

La violence n'a pas sa place dans le débat démocratique. Je tiens à assurer Nathalie Kosciusko-Morizet de tout mon soutien. — Najat Belkacem (@najatvb) 15 juin 2017

Tout mon soutien à @nk_m victime d’une agression inacceptable ce matin à Paris ! Nous pensons bien à toi, nous t'attendons au plus vite — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) 15 juin 2017

Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime @nk_m. C'est un acte lâche et intolérable. #NKM — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 juin 2017

Toute ma solidarité avec @nk_m.à qui j'adresse soutien et affection.Je condamne cette agression intolérable que rien ne pourra justifier — Manuel Valls (@manuelvalls) 15 juin 2017

Message d'amitié et de prompt rétablissement @nk_m victime d'une altercation lors de sa campagne. Violence inqualifiable ! — Valérie Pécresse (@vpecresse) 15 juin 2017

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour violences volontaires. C'est le 3e district de la police judiciaire de la capitale qui va s'attacher à retrouver l'agresseur de Nathalie Kosciusko-Morizet.