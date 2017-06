Législatives 2017: à quelle heure ferme votre bureau de vote?

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour élire leur député qui les représentera durant le prochain quinquennat à l'Assemblée Nationale.

Contrairement à l'élection présidentielle, les bureaux de vote ne fermeront pas à 19h ce dimanche d'élection mais à 18h pour la majorité de la France et à 19 ou 20h dans les grandes villes et leurs alentours. L'horaire de fermeture des bureaux a été décidé en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales des circonscriptions. Ce sont donc les plus petites circonscriptions qui fermeront leur bureau à 18h et les plus grandes qui fermeront plus tard.

Un peu plus de 47 millions de français doivent se prononcer ce dimanche. Ce sont dans les bureaux de certaines grandes villes telles que Paris, Lyon, Toulouse ou Lille où les rideaux des isoloirs fermeront définitivement à 20h.

Si les horaires ne sont pas les mêmes pour l'élection présidentielle et les législatives, c'est pour éviter "les risques de divulgation prématurée des premiers résultats partiels" indiquait en octobre dernier le président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius.

Les sondages prédisent une majorité écrasante pour Emmanuel Macron. Le président pourrait avoir entre 440 et 470 députés au sein de l'hémicycle selon le dernier sondage Opinionway pour Orpi, Les Echos et Radio Classique. Il n'y a donc pas beaucoup de suspens quant à la victoire de La République En Marche. C'est surtout le taux de participation qui reste une surprise ce dimanche.