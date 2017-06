Résultats législatives: tous les chiffres complets et en détail du premier tour

Les résultats sont tombés. Ce dimanche 11 les Français étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives pour élire les députés qui les représenteront durant cinq ans à l'Assemblée nationale.

> La République En Marche

Le parti du d'Emmanuel Macron présentait 525 candidats aux législatives. Selon les premières estimations, il a rassemblé le plus de voix: 32.2 % des électeurs ont fait le choix de soutenir la majorité présidentielle, ce qui pourrait se traduire par entre 390 et jusqu'à 430 députés LREM au soir du second tour de dimanche prochain.

>Partis concurrents

Les Républicains, menés par François Baroin, ont rassemblé 21,5% des voix tandis que le FN arrive troisième avec 14% des suffrages. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon réalise elle un score de 11% alors que le Parti socialiste totalise environ 10% des suffrages.

>Participation

Peu de Français se sont déplacés ce dimanche. Le taux de participation est l'un des plus faibles jamais observé: selon les premières estimation, seulement 50,2% des électeurs ont fait le choix de voter. Ce serait un nouveau record du pire taux pour des élections législatives sous la Ve République.

Un peu plus de 47 millions de Français ont été appelés aux urnes ce dimanche 11 juin dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger pour départager les 7.882 candidats à un siège à l'Assemblée nationale. Un nombre sensiblement supérieur à celui des législatives de 2012 auxquelles 6.603 aspirants députés étaient en lice.

Les première estimations du premier tour sont disponibles, cliquer ICI