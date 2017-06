Résultats législatives: une candidate LREM devrait remporter sa circonscription avec 100% des suffrages exprimés

Le candidat LR qui s'est qualifié au second tour dans la 2e circonscription de l'Aveyron le soir du premier tour a privé ses électeurs d'opposition en se retirant de la course."Nous sommes victimes de la mise en route du parti unique", a justifié André At à La Dépêche du Midi. Il ne reste donc plus qu'Anne Blanc, la candidate LREM, en lice pour le second tour. Celle-ci est donc assurée de sa victoire dans sa circonscription.

Cette situation n'avait pas manqué de faire réagir Pascal Mazet le candidat de la France insoumise, arrivé à la 3e place et donc non-qualifié au second tour. Le candidat FI avait donc saisi le tribunal administratif de Toulouse pour obliger la préfecture de l'Aveyron à valider sa candidature. Il espérait ainsi prendre la place du candidat des Républicains au second tour."Un vote est censé être un choix et un deuxième tour avec une seule candidate qui n'a obtenu que 22 % des inscrits au premier tour peut-on appeler ça un choix?", a-t-il tempêté dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

Le tribunal administratif de Toulouse l'a débouté sa requête, jugée irrecevable, mercredi 14."Aucune disposition du code électoral ne fait obligation à ceux des candidats qui peuvent briguer les suffrages des électeurs à l'issue du premier tour à maintenir leur candidature", a noté le tribunal dans son jugement."Même si tu es écouté, ce n'est pas possible d'être entendu", a réagit Pascal Mazet.

Dénonçant un "vide juridique", le candidat FI a bien l'intention de saisir le Conseil constitutionnel pour demander l'invalidation du scrutin."C'est un déni de démocratie", a-t-il conclu.