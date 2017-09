Révélations sur la santé de Jacques Chirac: sa fille Claude demande du "respect" pour l'ancien président de la République

Claude Chirac s'est indignée de la publication du livre Président, la nuit vient de tomber (ed. Cherche midi), dans lequel Daniel Le Conte, fidèle compagnon de route de Jacques Chirac, présent dans toutes ses batailles politiques, s'est longuement confié au journaliste Arnaud Ardoin sur l'état de santé de son père. "Aujourd’hui, on ne respecte plus rien, ni personne", a-t-elle confié au journal Le Parisien,vendredi 29.

"Je ne veux pas polémiquer mais je souhaite dire - haut et fort - que ce livre a été fait à l’insu de Jacques Chirac et de sa famille. Nous en ignorions absolument tout. Ça a quand même été un choc assez violent d’en découvrir l’existence il y a quelques semaines", a expliqué la fille de l'ancien chef de l'Etat. Et d'ajouter: "C’est une démarche qui vient heurter de plein fouet les principes fondamentaux de dignité, de respect, de retenue qui ont toujours guidé l’existence de mes parents. (...) Notre père nous a toujours dit qu’au regard des vraies souffrances des hommes, il était indécent d’étaler en public le moindre état d’âme".

Le témoignage sans filtre de Daniel Le Conte confirme toutes les rumeurs qui, depuis des mois, disent l'état de santé de l'ancien président très préoccupant. "Il a les yeux perdus dans des pensées indéchiffrables", avait confié son ami à Arnaud Ardoin. Et d'ajouter: "Jacques Chirac n'a plus envie de faire l'effort, juste la force d'écouter".

De son côté, Claude Chirac s'est voulue plus rassurante sur l'état de santé de son père, confiant "Ecoutez, il va plutôt bien. Les médecins parfois n’en reviennent pas mais il va plutôt bien. Il a de la ressource, c’est le moins que l’on puisse dire... ".