Affaires Fillon: plus de 1,1 million d'euros perçus au total par le candidat des Républicains et sa famille

Depuis le 25 janvier et la parution du numéro du Canard enchainé révélant les soupçons d'emplois fictifs de sa femme et deux de ses enfants à l'Assemblée nationale, François Fillon est dans la tourmente. Dimanche 12, le JDD en a rajouté une couche: le candidat des Républicains se serait fait offrir près de 48.500 euros de costumes de luxe par "un ami" depuis 2012. Un montant qui vient s'ajouter aux autres sommes d'argent issues de toutes les affaires le concernant. Récapitulatif.

Le Canard enchaîné avait révélé qu'il aurait rémunéré sa femme, Penelope, en tant qu'assistante parlementaire entre 1988 et 2013 alors qu'elle n'aurait jamais travaillé pour lui selon certains témoignages, ce qu'il dément. Durant cette période, pendant laquelle il y a eu des coupures, l'épouse du politique aurait touché 831.440 euros brut.

Penelope Fillon aurait aussi touché 100.000 euros bruts par la Revue des deux mondes, emploi pour lequel les enquêteurs s'interrogent aussi.

Leurs enfants, Marie et Charles, sont aussi en cause. Embauchés comme assistants parlementaires de leur père au Sénat entre 2005 et 2007 alors qu'ils étaient étudiants, ils auraient touché à eux deux 86.076 euros bruts.

François Fillon est lui accusé par la Canard enchainé d'avoir omis de déclarer un prêt de 50.000 euros à Marc Ladreit de Lacharrière. Le prêt aurait été remboursé selon les avocats du candidat mais le Code général des impôts stipule que tout prêt supérieur à 760 euros doit être déclaré par l'emprunteur. De plus, les 50.000 euros n'auraient pas non plus été déclarés à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Enfin, le JDD révélait donc dimanche que François Fillon s'était vu offrir des costumes de luxe par "un ami" en février, un cadeau d'une valeur de 13.000 euros. Mais ce ne serait pas le premier cadeau du genre et depuis 2012, le candidat à la présidence de la République aurait bénéficié de 48.500 euros de cadeaux au total.

Si se faire offrir des cadeaux luxueux n'est bien évidemment pas puni par la loi, les députés se doivent cependant de déclarer les dons de plus de 150 euros au déontologue de l'Assemblée. François Fillon refusait toujours ce lundi 13 de révéler l'identité du généreux donateur.

Tout ces éléments réunis équivalent à la somme de 1,1 million d'euros.

Les colloques à l'étranger effectués par François Fillon, et où il était l'un des seuls participants à être rémunéré selon Libération, n'entrent pas dans ce calcul. Si les faits sont peut-être moralement discutables, ils ne sont pas illégaux. Selon Libération, le candidat aurait touché entre 140.000 et 210.000 euros grâce à ses conférences entre 2013 et 2016.