Second tour législatives 2017 - Comment voter par procuration?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est encore possible, à la veille du scrutin du second tour des législatives, soit ce samedi 17, d'établir une procuration si on est empêchez de se déplacer à son bureau de vote pour remplir son devoir citoyen.

La marche à suivre est assez simple. Dans un premier lieu, pour établir une procuration, il faut d'abord choisir un mandataire dûment inscrit sur les listes électorales de la même commune. C'est à son nom qu'il faudra rédiger le formulaire Cerfa 14952*01, disponible en ligne en cliquant ici.

Dûment rempli, ce dit document doit être déposé au tribunal d'instance, à la gendarmerie ou au commissariat de police. Attention, tous ces lieux ne sont pas nécessairement prévus pour les recevoir dans chaque ville. Pour éviter les contrariétés, il est nécessaire de vérifier lequel y est destiné chez vous en renseignant votre code postal sur le site officiel des pouvoirs publics (ici). Le mandant doit se munir d'une pièce d'identité.

Une fois la demande de procuration enregistrée, un récépissé est remis au demandeur. Le mandataire n'aura qu'à présenter sa carte d'identité et sa carte d'électeur, en signalant qu'il a une procuration, le jour du vote. Son nom figurera en effet sur une liste spécifique contenant toutes les personnes de la commune qui auront suivi le même processus. Il ne recevra cependant pas de document, il doit donc bien être prévenu.

Attention, il n'est pas garanti qu'elle soit communiquée à temps au bureau de vote si on s'y prend tard.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.

Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.