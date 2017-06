Second tour législatives 2017 - A quelle heure commence le vote dimanche?

Les électeurs français sont appelés aux urnes dimanche 18 pour élire les députés qui constitueront la future Assemblée nationale à l'occasion du second tour des élections législatives.

Tous "les bureaux de vote seront ouverts (à partir) de 8h", précise le site de l'administration. Les plus matinaux pourront donc aller remplir leur devoir citoyen aux heures les plus fraîches d'une journée où les températures s'annoncent très élevés sur tout le territoire. Sur le territoire mlétroplotiane, on compte 67.000 bureaux de vote.

Le ministère de l'Intérieur a reconduit le dispositif de sécurisation qui avait été mis en place pour la présidentielle et le premier tour des législatives, avec 50.000 policiers et gendarmes mobilisés aux côtés de militaires de l'opération Sentinelle.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.

Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.