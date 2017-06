Second tour législatives 2017 - Radio Londres, presse étrangère, sondages: des résultats avant l'heure?

La tentation est grande de connaître en avance la composition de la prochaine Assemblée nationale. Néanmoins, il faudra patienter jusqu'à 20h dimanche soir pour connaître les premiers résultats officiels, basés sur l'extrapolation des premiers dépouillements (de nombreux bureaux ferment à 18h) et ainsi avoir une idée de ce à quoi ressemblera la chambre basse du Parlement.

Les plus impatients se tourneront une fois de plus sur Internet et notamment les réseaux sociaux pour avoir une idée des tendances. Ce même si les derniers sondages (dont la publication est interdite par les médias français depuis ce samedi 17 au matin, première heure) annoncent un raz-de-marée en faveur d'Emmanuel Macron. La presse étrangère n'étant pas soumis aux mêmes règles que les médias hexagonaux, elle peut diffuser des sondages, toutefois ceux-ci se basent en réalité sur des enquêtes d'opinion réalisées par les instituts français sur Internet le plus souvent. Des sondages qui n'ont rien à voir avec ceux appelés autrefois "de sortie des urnes" à prendre eux aussi avec des pincettes car ne citant pas de sources (les sondeurs craignant de tomber sous le coup de la loi).

Quant au désormais célèbre hashtag Radio Londres, sa fiabilité est encore plus soumise à caution. Tout un chacun peut ainsi poster un message plus ou moins farfelu sur les réseaux sociaux et être repris par ceux qui entendent là ce qu'ils veulent bien.

Un peu plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives de ce dimanche 18. Après le raz-de-marée réalisé par les troupes d'Emmanuel Macron au premier tour, peu de suspens. Hormis peut-être sur l'ampleur de la majorité dont bénéficiera LREM à l'annonce du résultat final. Certains sondages lui promettent ainsi jusqu'à 470 députés, ce qui serait à la fois un record en valeur absolue autant qu'en pourcentage du nombre de sièges dans l'Hémicycle.

Pour autant les scores des autres partis, bien que réduits à la portion congrue au Palais Bourbon, sera également intéressant. LR semble en pôle position pour incarner le premier parti d'opposition, mais avec finalement peu d'avance sur ses rivaux.