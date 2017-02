Axelle Lemaire quitte le gouvernement pour se consacrer aux Législatives et à la campagne de Benoît Hamon

"Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu’à l’intérieur". Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du numérique et de l'innovation, présente depuis le premier gouvernement de Manuel Valls en avril 2014 (où elle avait succédé à Fleur Pellerin), a annoncé ce lundi 27 au soir dans Libération avoir donné sa démission.

Cette maman de trois enfants, qui a intégré l'équipe de Benoît Hamon ce week-end pour mener l'équipe chargée de la "mission innovation 2025" avec notamment Matthias Fekl à ses côtés, veut désormais se consacrer uniquement à la campagne électorale du candidat socialiste, en vue aussi de remporter les prochaines élections législatives pour sa propre circonscription regroupant les Français de l'étranger, d'Irlande, du Royaume-Uni, ainsi que des pays scandinaves et baltes.

Durant ses (presque) trois ans au gouvernement, Axelle Lemaire a réussi à imposer ses idées et à faire passer une loi, malgré de fréquent désaccord avec Emmanuel Macron, Manuel Valls -notamment au sujet du burkini- et également Bernard Cazeneuve qui avait, fin 2016, fait passer un décret autorisant le regroupement des données personnelles de tous les Français. Et ce sans consulter la secrétaire d'Etat chargée du numérique et de l'innovation, qu'elle était toujours à l'époque.

Du passage d'Axelle Lemaire au gouvernement, on retiendra donc principalement cette loi sur le Numérique, "adoptée à l'unanimité" et dont elle se dit "très fière". "C’est la preuve que la recherche du rassemblement et du compromis politique ne se fait pas forcément au détriment du fond, des convictions et de la qualité" a-t-elle confié à Libération ce lundi.