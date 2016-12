Ségolène Royal inaugure la toute première route solaire au monde

La ministre de l'Environnement Ségolène Royal a inauguré ce jeudi 22 dans un village normand le raccordement au réseau électrique de la première route solaire au monde et annoncé un déploiement national de cette technologie, a constaté un photographe de l'AFP. Après avoir inauguré le projet en juillet puis lancé les travaux en octobre, la ministre a inauguré jeudi matin le premier kilomètre en fonctionnement du prototype de revêtement routier photovoltaïque.

A partir de jeudi, les 2.000 automobilistes qui empruntent en moyenne chaque jour la RD5 pour sortir de Tourouvre rouleront pendant un kilomètre sur des panneaux solaires collés sur la chaussée. Ces 2.800 m2 de dalles aux allures de carrelage plastifié doivent permettre de produire l'équivalent de l'éclairage public d'une ville de 5.000 habitants, selon la direction de Wattway, le projet co-inventé par Colas et le CEA Tech. Elles sont fabriquées par la Scop SNA à Tourouvre.

"Ce nouvel usage de l'énergie solaire permet de profiter des grandes surfaces d'infrastructures routières, déjà utilisées aussi bien par les transports, voitures, vélos, piétons, pour produire de l'électricité sans mobiliser de foncier supplémentaire", se félicite le ministère dans un communiqué. Confiante dans cette technologie, Mme Royal a annoncé un "plan de déploiement national des routes solaires".

Ce plan se traduira par le lancement d'un "appel d'offres innovation pour encourager le développement de technologies solaires innovantes". "La Commission de régulation de l'Énergie (CRE) sera saisie dès janvier prochain d'un projet de cahier des charges pour la réalisation d'installations solaires innovantes", précise le ministère. Cet appel d'offres fixera par ailleurs "les objectifs de production d'énergie solaire à partir de ces innovations".

"Un plan d'expérimentation de route solaire sera mené par l'Etat sur le réseau routier national en 2017". Cette "première étape d'un programme de déploiement sur les 4 années à venir" se concrétisera par des aménagements nouveaux, notamment en Bretagne et dans le grand port de Marseille.

"C'est un prototype qui commence à intéresser au niveau international", a observé la ministre, interrogée au téléphone par l'AFP, relevant que les Chinois, les Africains, et notamment les Marocains, ont marqué leur intérêt en visitant le stand dédié à cette technologie lors de la COP22 en novembre à Marrakech. "C'est une idée de génie, on utilise un espace qui sert à autre chose et qui ne va pas consommer des terres agricoles dans les pays très peuplés", a-t-elle plaidé.