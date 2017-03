Selon le "Canard enchaîné", Fillon aurait touché 50.000 dollars pour organiser une rencontre entre Poutine et un homme d'affaires

Enième soubresaut dans la campagne de François Fillon. Le Canard enchaîné révèle dans son édition à paraître mercredi 22 que François Fillon aurait touché 50.000 dollars pour avoir joué l’entremetteur entre le milliardaire libanais Fouad Makhzoumi, Patrick Pouyanné, PDG de Total et Vladimir Poutine en 2015.

L'élu et le milliardaire se sont rencontrés à la fin de l'année 2014 à Beyrouth, explique l'hebdomadaire. En vertu de la convention nouée entre la société Future Pipe Industries (FPI) de Makhzoumi et 2F Conseil, l'agence de conseil de François Fillon, ce dernier s'était engagé à présenter à l'homme d'affaire libanais des dirigeants et des patrons.

"Fillon s'engage à présenter au Libanais des dirigeants russes, algériens, gabonais et ivoiriens. Et aussi de grands patrons (Total) susceptibles de lui acheter des pipelines", explique le Canard. Et d'ajouter que: "dans ce monde, rien n'est gratuit". Et pour cause, le député de Pairs aurait reçu en compensation de l'ouverture de son carnet d'adresse, la somme coquette de 50.000 dollars (environ 48.000 euros) en deux versements. Le palmipède publie une partie du contrat sur lequel figure la signature de François Fillon.

Plusieurs de ces rencontres se feront à Saint-Pétersbourg, le 19 juin 2015, lors du Forum économique international. Fouad Makhzoumi va d'abord rencontrer le président russe puis dans la foulée, le PDG de Total Patrick Pouyanné. Ce dernier qui a d'ailleurs été le directeur de cabinet de François Fillon dans les années 1990 au ministère des Postes et Télécoms.

Interrogé par le Canard, un porte-parole de Fouad Makhzoumi a invoqué "le secret des affaires" et défendu "la stricte légalité du contrat".