Sondage: s'il était reconnu, le vote blanc arriverait en tête de l'élection présidentielle (VIDEO)

Le vote blanc n'est pas comptabilisé en France parmi les suffrages "exprimés". Pourtant une grande part des Français serait prête à s'y livrer si cette situation changeait. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Ifop pour le Think-tank Synopsia et L'Opinion. Environ 40% des Français placeraient un vote blanc dans l'urne le jour du vote si seulement ce dernier était "pris en compte en tant que suffrage exprimé avec une capacité de rejet de l'élection et des candidats au-delà d'un certain seuil". Une enquête Ifop réalisée pour France Inter dévoile aussi que 65% des électeurs ne sont pas certains d'aller voter.

Concrètement voter blanc consiste à déposer un papier sans nom de candidat ou une enveloppe vide. Comparé au 25% de Marine Le Pen, en tête des intentions de vote au premier tour, ces 40% traduisent le souhait majoritaire de renouveler le paysage politique. L'étude Ifop révèle que 86% des Français souhaiteraient la reconnaissance du vote blanc.

Pour l'heure, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sont les seuls candidats à la présidentielle ayant prévu dans leur programme la reconnaissance du vote blanc aux élections. A l'heure actuel, il n'entre pas dans les suffrages "exprimés", au même titre que les bulletins "nuls". En revanche, depuis la loi du 21 février 2014, les votes blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tel au procès verbal dressé par les responsables du bureau de vote.

Parallèlement à ce contexte, le collectif corrézien EcouterVoir, composé de musiciens, de compositeurs, d'écrivains et de photographes, a sorti un clip le 6 mars dernier pour faire le buzz sur Internet, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine. Publié sur YouTube, le clip a pour but de soutenir la reconnaissance du vote blanc comme un suffrage exprimé, comme le revendique plusieurs associations. Donner une valeur au vote blanc amènerait selon eux les Français non convaincus à se rendre aux urnes pour manifester leur vision politique plutôt que de s'abstenir. Deux chansons ont été écrites et enregistrées sur CD en deux versions, l'une masculine et l'autre féminine.

(Voir ci-dessous la version masculine du clip du collectif corrézien "EcouterVoir")