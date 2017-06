Sondage: huit Français sur dix satisfaits des démissions de François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez

Fort de la majorité obtenue aux législatives par La République en Marche, le Premier ministre Edouard Philippe devait avoir un remaniement gouvernemental relativement facile. Mais tout a été compliqué par de nouveaux soupçons d'emplois fictifs qui se sont mis à peser sur les élus du MoDem.

Résultat, face à l'ouverture d'une enquête préliminaire visant le parti du centre, trois ministres ont "choisi" de démissionner. Ainsi, François Bayrou, qui avait hérité du ministère de la Justice, a claqué la porte un mois et deux jours après sa nomination. Il a été suivi par Marielle de Sarnez, qui a été autant de temps ministre chargée des Affaires européennes, et de Sylvie Goulard, qui était ministre des Armées.

Si ces trois démissions ont été vécues par certains membres et sympathisants du MoDem comme une injustice, plus de 80% des Français s'en sont montrés satisfaits, dans un sondage Odoxa réalisé pour Franceinfo et Le Figaro. Ce qui représente huit Français sur dix, qui ont même assuré avoir été "soulagés" de ces démissions.

Et le nouveau gouvernement d'Edouard Philippe a aussi globalement plu aux Français. D'après ce sondage, 56% des personnes interrogées se sont déclarés satisfaits par ce remaniement ministériel. Des pourcentages qui se reflètent aussi dans la confiance accordée au président de la République sur la question de la moralisation de la vie politique: six Français sur dix croient en Emmanuel Macro, à ce sujet.

En revanche, 57% des Français voient d'un très mauvais œil le fait que Marielle de Sarnez et Richard Ferrand puissent prendre la tête des groupes MoDem et LREM à l'Assemblée nationale.