Sondage législatives 2017: Macron grand favori mais une abstention record annoncée

Alors que les législatives approchent à grands pas, un sondage Odoxa, publié ce vendredi 9sur Franceinfo, vient de donner la première tendance des résultats. Ainsi, l'abstention devrait être très forte lors du premier tour dimanche: elle pourrait atteindre 48%, soit le pire score enregistré depuis 1958. Au total, près d'un électeur sur deux aurait donc décidé de ne pas aller voter. Un désintérêt qui peut faire suite à une "certaine lassitude après six tours de scrutins en huit mois, primaires comprises", a déclaré Gaël Sliman, le président de l'institut de sondages.

Une autre explication pourrait également justifier cette faible participation. Selon lui, 30% des futurs abstentionnistes ont expliqué qu'ils ne voteront pas à cette élection car ils ne soutiennent pas Emmanuel Macron. "Soit ils ne veulent pas bloquer ou empêcher d'agir le nouveau président, soit ils pensent que, de toute façon, l'élection est jouée d'avance et que La République en marche va l'emporter très largement".

Sans grande surprise, ce sont surtout les jeunes qui risquent de boycotter le scrutin. Dans le détail, le taux d'abstention pourrait s'élever à 65% chez les 18/24 ans tandis que les séniors (les plus de 65 ans) comptent se déplacer en nombre pour cette élection, avec une abstention annoncée de 32%.

Selon un autre sondage réalisé par Opinionway et publié jeudi, c'est le parti d'Emmanuel Macron qui est donné grand favori pour ce scrutin. Ainsi, avec entre 370 et 400 sièges, La République en marche obtiendrait la majorité absolue à l'Assemblée nationale lors des législatives des 11 et 18 juin.