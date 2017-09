Soupçons d'emplois fictifs au MoDem: Karine Aouadj accable Marielle de Sarnez

Le MoDem est dans la tourmente. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour faire le jour sur les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur le parti centriste depuis des révélations, début juin. Le Parisien révèle ce jeudi14 que Karine Aouadj, ancienne assistante parlementaire de Marielle de Sarnez, a été entendue par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Elle aurait déclaré: "j'ai été son assistante personnelle, jamais son assistante parlementaire européenne". Elle aurait aussi dévoilé les tâches qu'elle devait accomplir pour sa supérieure, "organisation de weekends de loisirs, réservation de restaurants, de billets de train, pressing", des missions qui avaient peu de liens avec la politique.

L'actuelle présidente de la commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale a répondu en assurant que c'est l'amertume qui motiverait son ancienne collaboratrice de qui elle s'est séparée au début de l'année."Ma cliente a versé des preuves par centaines du travail accompli pour chacun de ses assistants parlementaires, dont Karine Aouadj", a précisé son avocat.

Suite à des accusations d'emploi fictifs éclaboussant des membres du MoDem, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard avaient du démissionner du premier gouvernement d'Edouard Philippe dès la fin du mois de juin. L'enquête alors ouverte et portant sur des soupçons d'escroqueries et d'abus de confiance suit son cours. Les policiers ont notamment interrogé chacun des collaborateurs des élus. L'un d'entre eux a d'ailleurs indiqué au Parisien: "ils cherchent à savoir dans quelle mesure nous pouvons remplir des missions d'ordre privé pour les élus".