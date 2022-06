Stade de France : les supporters anglais rapportent les incidents au Sénat

Bien qu'ils se soient promis de ne plus remettre les pieds en France, plusieurs supporters anglais sont revenus à Paris pour être auditionnés au Sénat, moins d’un mois après les incidents du 28 mai dernier au Stade de France. Ce mardi 21 juin, ils ont partagé leur version des faits quant à la gestion "désastreuse" de cette finale de la Ligue des champions de football.

Pour rappel, le dernier tour de la célèbre compétition devait se tenir à Saint-Petersbourg en Russie, avant d’être réattribué à la capitale française à cause de la guerre en Ukraine. Le début du match a été retardé de plus de 30 minutes et de nombreux incidents ont gâché la soirée.

On tente aujourd'hui de savoir à qui revient la faute : le gouvernement blâme les Anglais en déplorant une fraude massive aux "faux billets", ces derniers s'en défendent et beaucoup d'entre eux assurent qu’ils ont été attaqués par la police française.

Ted Morris, président de l’association des supporters en situation de handicap de Liverpool, a pu transmettre les témoignages de personnes ayant été victimes de l’action des forces de l’ordre. Elles rapportent des projections de gaz lacrymogène et des violences abusives. Un épisode qui n'est pas sans rappeler les nombreuses péripéties des Gilets jaunes, dessinant une France maladroite, peu accueillante et inquiétante.