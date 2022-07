Théorie du genre: l’administration fiscale bannit les mentions "Monsieur" ou "Madame"

Les idées “woke“ issues des États-Unis continuent à gagner du terrain en France. Dans une note de service interne adressée à ses agents le 6 juillet, la direction générale des Finances publiques (DGFIP) demande aux contrôleurs fiscaux de bannir les mentions de civilité de l'ensemble de leurs communications pour ne pas heurter l’identité de genre des contribuables, selon Le Figaro.

Faisant valoir « le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre », l'accroche et la formule de politesse en début et en fin de courrier, ainsi que le bloc destinataire où sont inscrits le nom et l'adresse de la personne à qui la communication est adressée, devront désormais être revus, peut-on lire dans cette note. Adieu les « Bonjour Monsieur» et «Bonjour Madame» en préambule, les contrôleurs fiscaux s'en tiendront à un «Bonjour», tout court.

Pour William Thay, président du think-tank Le Millénaire, il s’agit d’une « décision prise par les élites » qui « s’adapte à la culture anglo-saxonne ». Et de souligner : « Le gouvernement et l’administration sont, comme d’habitude, forts contre les faibles et faibles contre les forts : ils ont cédé à la tyrannie des minorités ».