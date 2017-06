Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, placée sous protection policière après des "menaces"

Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, et donc belle-fille du président de la République, est-elle en danger? La jeune femme, avocate de profession, fait l'objet depuis quelques jours d'une protection rapprochée, comme l'a révélé La Voix du Nord fin mai. Il s'agit désormais d'une protection policière. Des agents la suivent donc dans ses déplacements, notamment lorsqu'elle va chercher ses enfants à l'école.

Pourquoi ce dispositif de sécurité a-t-il été mis en place? Tiphaine Auzière -qui avait créé il y a quelques mois la branche locale d'En Marche!- est candidate suppléante pour les élections législatives dans la quatrième circonscription du Pas-de-Calais. Elle est de paire avec Thibaut Guilluy, candidat titulaire de la République en Marche au poste de député dans cette dite circonscription. Ce dernier a confié qu'elle avait reçu "des menaces" il y a quelques jours.

Entre les deux tours des législatives, la protection a été maintenue en partie parce que le duo politique va parcourir encore plus de routes pour convaincre les Nordistes, et particulièrement sur les terres de son adversaire. Thibaut Guilluy est en effet sorti dimanche 11 en tête au premier tour avec 35,16% des voix. Il sera dimanche prochain, le 18 juin donc, en ballotage avec le candidat Les Républicains de cette circonscription, à savoir Daniel Fasquelle, maire du Touquet, qui a lui eu 31,02% des suffrages.

A noter que Thibaut Guilluy et Tiphaine Auzière ont reçu, avant même le premier tour, la visite et le soutien de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire.