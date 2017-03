Très affecté par le décès d'Henri Emmanuelli, Benoit Hamon salue son "frère en politique" (VIDEO)

Au bord des larmes, Benoît Hamon a réagi au décès ce mardi 21d'Henri Emmanuelli, des suites d'une longue maladie, saluant son "frère en politique". "Il a été extrêmement important dans ce que je suis. Je lui dois beaucoup. Ça me bouleverse, voilà. C'était une forme d'âme sœur pour moi. Il était plus vieux que moi, mais comme une sorte de... un frère en politique", a souligné le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle lors d'un déplacement à Bruxelles.

Lors de son meeting de dimanche 19, Benoît Hamon avait déjà rendu hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale parmi "des femmes et des hommes qui vous apprennent qu’il faut tenir même face à l’air du temps, surtout face à l’air du temps, qu’il faut toujours se battre pour ses idées et qu’il ne faut jamais oublier pour qui on se bat".

Si Henri Emmanuelli émettait des réserves sur le revenu universel, mesure phare du candidat Hamon, il avait apporté son soutien au député des Yvelines dès la primaire de la gauche. "C'est une personne qui a beaucoup compté dans mon histoire politique", commentait alors Benoît Hamon, considéré alors comme le candidat "le plus à gauche" par l'homme qui estimait "ne pas avoir d'états d'âmes, que des états de servcice".

En 2008, les deux hommes avait fondé Un monde d'avance, un courant du Parti socialiste résolument ancré à gauche. C’est au nom de ce courant que Benoît Hamon s'était présenté à l’élection de Premier secrétaire en 2008.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'hommage ému de Benoît Hamon à Henri Emmanuelli)