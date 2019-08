Trump annule sa visite au Danemark dont le gouvernement refuse de lui vendre le Groenland

Fâché. Après le refus du Danemark de vendre le Groenland aux Etats-Unis comme l'espérait le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump a reporté son rendez-vous avec la Première ministre Mette Frederiksen, prévu début septembre, ce mercredi par une série de tweets tapageurs.

"Le Danemark est un pays très spécial avec des gens incroyables mais étant donné les commentaires de la Première ministre Mette Frederiksen, selon lesquels elle n’aurait aucun intérêt à discuter de l’achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment", a écrit le président américain.

Et de poursuivre: "La Première ministre a été en mesure de faire l'économie d'argent et d'efforts pour les Etats-Unis et le Danemark en étant si directe. Je la remercie pour cela et ai hâte de reprogrammer à un moment dans le futur".

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que l'ancien magnat de l'immobilier se serait enquis plusieurs fois auprès de ses conseillers à la Maison Blanche de la possibilité pour les Etats-Unis d'acheter ce territoire danois de 56.000 habitants riche en ressources naturelles comme le charbon et l'uranium. La requête a été adressée "avec plusieurs niveaux de sérieux", précise le quotidien.

Réponse laconique de l'exécutif danois qui a provoqué l'annulation de la rencontre: "Le Groenland n’est pas à vendre. Le Groenland n’est pas danois. Il appartient aux Groenlandais. J’espère vraiment que ce n’est pas sérieux. Cette discussion est absurde".

Territoire d'outre-mer du royaume du Danemark le Groenland bénéficie depuis le 21 juin 2009 d’un statut d’autonomie renforcée susceptible de le conduire à une indépendance. Il existe ainsi un parlement élu et un premier ministre groenlandais depuis 1979 similaire à ce qu'on retrouve dans nombre de démocraties représentatives parlementaires Néanmoins certains domaines clé restent dans les mains du pouvoir central danois tel que politique étrangère, la défense nationale ou encore la politique monétaire.

La date de la reprogrammation de la rencontre entre le locataire de la Maison-Blanche et la Première ministre danoise n'a pas encore été annoncée.