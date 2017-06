Twitter - Quand le kebab de Benoît Hamon fait mieux que le portrait officiel d'Emmanuel Macron (photos)

Il a beau avoir été éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, Benoît Hamon tient enfin sa revanche sur Emmanuel Macron. L'ancien député des Yvelines a battu le président de la république dans le duel à distance qui opposait les deux hommes jeudi 29 sur Twitter.

En effet, ils ont chacun publié une photo sur leur compte dans la journée. Du côté du chef de l'Etat, on a dévoilé le portrait officiel d'Emmanuel Macron. Parfaitement centré, on peut voir le président appuyé à son bureau avec les fenêtres ouvertes sur les jardins de l'Elysée, encadré par les drapeaux français et européen de chaque côté. Pris en "plan américain", ce portrait n'est pas sans rappeler celui de Barack Obama lors de sa première investiture.

"J'ai craqué", a écrit Benoît Hamon en légende du cliché d'un généreux kebab accompagné de frites, sauce harissa, dans la boîte en polystyrène classique du genre. Le tout accompagné du hashtag #ZeroRegime.

Verdict: à 9h ce vendredi 30 juin, la photo de Benoît Hamon avait été retweeté plus de 50.000 fois. Le président de la république s'incline malgré une belle résistance avec moins de 30.000 retweets. Fin du game.

Toutefois au niveau des likes, on notera que c'est le portrait du chef de l'Etat qui rafle la mise (80.000 appréciations positives) face au déjeuner de Benoît Hamon (plus de 42.000 likes).

Samedi 1er juillet, Benoît Hamon lance à Paris, sur la pelouse de Reuilly, son mouvement "transpartisan et citoyen", intitulé "mouvement du 1er juillet". A noter que lors de la journée la question des habitudes alimentaires sera abordée, comme l'a malicieusement fait remarquer Philippe Martin, président PS du département du Gers dans un tweet.