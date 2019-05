Un 2nd tour aux élections européennes? Les Français s'interrogent encore

Les élections européennes ont eu lieu dimanche. A l'heure où les résultats sont décortiqués et analysés ce lundi, certains s'interrogent encore sur la tenue d'un second tour. Ce qui semble témoigner de la méconnaissance ou de la déconnexion persistante en France d'un système européen souvent jugé trop compliqué.

En effet, "2nd tour européennes" ou encore "nombre de tour élection européenne" faisaient partie des grandes tendances de recherche sur Google ce lundi. Il s'agit pourtant d'un scrutin de liste proportionnel à un tour. Il n'y a jamais eu de 2nd tour des élections européennes.

Chaque pays dispose d'un nombre de sièges à pourvoir en fonction de sa démographie. Les listes ayant obtenu plus de 5% des voix obtiennent un nombre de siège calculé sur le score. Les sièges restants (ceux qui auraient dû revenir aux autres listes s’il n’y avait pas le seuil des 5% des voix) sont attribués aux formations politiques ayant obtenu la plus forte moyenne.

Un mode de scrutin qui n'est pas le plus simple à comprendre, d'autant plus qu'il tranche avec ceux utilisés en France, qui ont davantage tendance à permettre de dégager un vainqueur unique et une majorité nette.

Nombre de citoyens ne sauraient donc pas comment se déroulent les élections européennes. Ce qui n'est pas si surprenant, ce scrutin n'ayant jamais vraiment passionné les Français. Si avec 51, 3%, la participation a connu un rebond cette année, c'est la première fois qu'une (faible) majorité d'électeurs français se déplace depuis 1994. Cela alors que le vote blanc était pour la première comptabilisé. Le plus fort taux de participation enregistré en France est de 56,73%, en 1984 lors du tout premier scrutin.