Un journal allemand dresse un portrait étonnant de Brigitte Macron, qui ressemblerait à "une amie sympa de Jane Fonda"

Si Emmanuel Macron intrigue les observateurs étrangers, du fait d'une ascension dans l'opinion publique française rare par sa rapidité, c'est aussi le couple qu'il forme avec sa femme qui interpelle. Pour rappel, Emmanuel Macron, 39 ans, est marié depuis dix ans avec Brigitte, née Trogneux, âgée de 63 ans, et qui a comme point particulier d'avoir été la professeure de français du candidat lorsqu'il était élève au lycée La Providence à Amiens.

Une situation matrimoniale surprenante qui a poussé le quotidien allemand Frankfurter allgemeine Zeitung (alias "FAZ") à publier un portrait (à lire ici, allemand) du couple… qui s'attarde en réalité grandement sur Brigitte, et livre une analyse plutôt surprenante.

La sexagénaire y est décrite comme ressemblant "à une amie sympa de Jane Fonda" qui "dégage une joie de vivre telle qu'on dirait qu'elle a passé les quatre dernières décennies à faire la fête à Saint-Tropez". On appréciera "les quatre décennies" représentant une durée supérieure à l'âge de son candidat d'époux… Le journal ne manque d'ailleurs pas de rappeler que la belle-fille d'Emmanuel Macron, issue du premier mariage de Brigitte, pourrait tout aussi bien être en âge d'être la femme du mari de sa mère. Tiphaine Auzière, une avocate de 32 ans, est d'ailleurs particulièrement investie dans la carrière politique de son beau-père.

Et le FAZ l'assure, la personnalité de Brigitte Macron impacte positivement l'image de son mari. En effet: "Elle représente une certaine France que Macron ne peut incarner (…) Elle appartient à une génération qui a vécu les années 70, elle a réussi à concilier sa carrière et ses trois enfants, et lorsqu'elle apparaît avec Macron, elle dégage un mélange de confiance, de joie de vivre et d'expérience qu'on ne trouve pas chez Macron, qui semble à peine sorti de son œuf". A lire le journal, Brigitte Macron ferait presque souffler comme un parfum de liberté à la sauce Trente glorieuses: "Sur chaque photo, elle apparaît comme l'incarnation de la France prête au changement, moderne et confiante qu'elle a connu dans sa jeunesse, pendant les années 60 et 70".

Dernier argument du journal, le couple stable, en dépit des obstacles moraux, qu'il forme avec Brigitte serait un autre atout en terme de popularité, car "les électrices apprécient le comportement de Macron avec les femmes, à rebours du collectionneur de trophées (Sarkozy), de l'indifférent indigne (Hollande) ou du pathologique (Strauss-Kahn)". Reste à savoir si les électeurs français en seront aussi convaincu dans la durée que le journal allemand.