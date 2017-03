Un sénateur LR de l'Hérault adresse son parrainage... à Alain Juppé

François Fillon peine à rassembler dans son propre camp. Et la nouvelle péripétie que représentent les convocations du candidat et de son épouse Penelope devant les juges ne vont pas arranger les choses. A tel point que certains élus LR font maintenant dans l'action radicale pour préparer "la suite", comprendre le retrait de François Fillon de la course à l'Elysée.

Un sénateur Les Républicains de l'Hérault, Jean-Pierre Grand (également maire de la commune de Castelnau-le-Lez) a ainsi annoncé qu'il avait fait parvenir au Conseil constitutionnel un parrainage au nom… d'Alain Juppé. La raison? Outre la protestation qu'il veut faire connaître par ce geste face à la situation actuelle, l'élu explique qu'il craint un retrait de François Fillon qui serait tellement tardif que la droite n'aurait même plus le temps de trouver un candidat qui puisse remplir les conditions légales pour se présenter, et recueillir les fameux 500 parrainages d'élus.

"Il serait inconcevable que les Français qui souhaitent l'alternance, et au premier rang d'entre eux les électeurs de la droite et du centre, soient privés de toute possibilité d'alternative faute de disposer d'un candidat remplissant les conditions constitutionnelles pour se présenter à l'élection présidentielle", écrit le sénateur-maire mardi 28 dans un communiqué.

Jean-Pierre Grand était un soutien actif de la campagne d'Alain Juppé. Il avait annoncé son ralliement à François Fillon après la victoire de ce dernier. Mais les conditions ayant changé, il veut relancer la vague de soutien pour le maire de Bordeaux, précisant d'ailleurs que le Conseil constitutionnel pourrait valider la candidature d'Alain Juppé même si celui-ci ne fait pas officiellement acte de candidature.

La date limite pour le dépôt de 500 parrainages valides a été fixée au 17 mars.