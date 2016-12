"Un vrai procès pour Christine Lagarde": la pétition a déjà recueilli près de 200.000 signatures

C’est une pétition pour le moins inhabituelle mais qui rencontre un vif succès sur Internet, via le site Change.org. Intitulée "Un vrai procès pour Christine Lagarde", elle avait déjà recueilli ce vendredi 23, quatre jours après son lancement, le 19 décembre plus de 167.000 signatures. Cette pétition a été lancée suite au jugement rendu ce jour-là par la Cour de justice de la République dans l’affaire de l’arbitrage Tapie-Adidas.

Pour rappel, Christine Lagarde, patronne du FMI et ministre de l’Economie et des Finances à l’époque des faits, était poursuivie pour avoir contribué, au moins par "négligence", au versement à l’homme d’affaire Bernard Tapie de plus de 400 millions d’euros lors d’un arbitrage en sa faveur. Christine Lagarde a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés mais, alors qu’elle risquait un an de prison, elle a été dispensée de peine. Une faveur jugée inacceptable par le créateur de cette pétition, un certain Julien Cristofoli.

La pétition repose également sur une mise en comparaison entre la somme impliquant Christine Lagarde, et certains faits divers ayant fait l’actualité par la disproportion apparente entre le "butin" et la peine prononcée. L’auteur de la pétition rappelle le cas d’un jeune homme de 18 ans condamné à deux mois de prison ferme à Cahors pour s’être introduit dans une maison et y avoir dérobé du riz et des pâtes "par nécessité" dixit la pétition.

Les soutiens de la démarche exige donc "que le droit s'applique à Madame Christine Lagarde comme il s'applique à n'importe lequel des citoyens ordinaires de ce pays. L'ancienne Ministre de l'Économie doit répondre de ses actes devant un tribunal correctionnel ordinaire et en assumer les conséquences", expliquant que si l’opinion publique continue de penser qu’il existe une justice à deux vitesses, un tel décalage "pourrait bien se traduire dans notre société par de funestes conséquences électorales dans les mois qui viennent…".