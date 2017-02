Une alliance Jadot-Hamon-Mélenchon: les électeurs de la primaire écolo votent "oui"

Appelés à se prononcer sur un projet d’union avec Benoît Hamon (PS) et Jean-Luc Mélenchon (LFI), les sympathisants et militants d’Europe Écologie les verts (EELV) ont été 89,7% a voter "oui" à "une recherche de convergence et de rassemblement" des partis. À l’inverse, 7,91 % se sont prononcés contre ce potentiel rassemblement et 2,39 % ont voté blanc.

Sur 17.077 électeurs sollicités, ceux ayant participé à la primaire écologiste d’octobre et novembre, 10.155 ont pris part à cette consultation. Un résultat dont Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle, s'est félicité sur BFMTV le décrivant comme: "un fort soutien à une démarche d’ouverture, de dialogue, de rassemblement autour de l’écologie, du social, de l’Europe, de la démocratie, avec l’envie d’une grande aventure". Avant de prévenir: "Après, il faudra valider ou pas un accord qui serait passé et qui peut gagner l'élection présidentielle". Sur Twitter, le porte-parole du parti Julien Bayou a évoqué un "vote clair" qui "constitue un mandat qui nous engage au rassemblement des ego et au dépassement des appareils".

Consultation sur le rassemblement : belle participation et énorme score du "oui"!En route pour le rassemblement ! pic.twitter.com/TZXTBZT4QX — Julien Bayou (@julienbayou) 16 février 2017

En effet, à l’issue de ce vote, EELV devrait organiser dans les jours à venir une nouvelle consultation auprès du même corps électoral. Celle-ci portera sur les suites à donner à une éventuelle candidature commune Jadot-Hamon-Mélenchon à la présidentielle et pour les investitures aux législatives. Un tel accord serait à son tour soumis au vote avant le 23 février.

Les entourages de Yannick Jadot et de Benoît Hamon ont déjà annoncé jeudi 16 qu’un accord entre les deux candidats pourrait être conclu "dans les prochains jours " et être officialisé dès lundi 20, rapporte Le Monde. Yannick Jadot a également affirmé avoir rencontré le candidat de La France insoumise et a précisé que si des différences entre lui et Jean-Luc Mélenchon existaient, certains points les rassemblaient: "On a discuté de tous les sujets qui nous concernent, on essaie de trouver s'il y a la possibilité d'un chemin ensemble"