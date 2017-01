Vague de froid: "pas de coupure d'électricité" affirme Royal

La ministre de l'Energie Ségolène Royal a assuré ce mercredi 18 qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité, malgré la vague de grand froid qui touche la France et l'indisponibilité de six réacteurs nucléaires.

"Grâce à une bonne organisation, il n'y aura pas de coupure d'électricité, parce que tous les moyens ont été mobilisés", a déclaré Mme Royal à l'issue d'une réunion sur le plan grand froid à l'Elysée.

"Malgré l'indisponibilité de six réacteurs nucléaires, il n'y aura pas de coupure d'électricité, parce que (...) aujourd'hui, avec les très bonnes conditions météorologiques, les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, vont produire l'équivalent de huit réacteurs nucléaires, huit gigawatts", a-t-elle ajouté.

"Le nouveau système énergétique français de la loi de transition énergétique permet de résister aux vagues de froid", a indiqué la ministre. Mme Royal a aussi "remercié les Français parce que ils ont économisé l'énergie". "Pour la première fois cette année, dans la continuité de l'année dernière, il n'y a pas d'augmentation de la consommation énergétique", a-t-elle souligné.

La France sera suffisamment approvisionnée ce mercredi, mais une "forte vigilance" prévaut pour les jours suivants, même si aucune coupure de courant n'est prévue à ce stade, avait indiqué mardi 17 le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE.

Outre Mme Royal, ont assisté à la réunion ce mercredi autour du chef de chef de l'Etat François Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et les ministres de l'Intérieur Bruno Le Roux, des Affaires sociales Marisol Touraine, et du Logement Emmanuelle Cosse, ainsi que les secrétaires d'Etat au Budget, Christian Eckert, et chargée de la Lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville.