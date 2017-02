Valérie Pécresse parle de "la sortie de l'euro" du Royaume-Uni... qui n'a jamais adopté la monnaie unique

En terme de politique, on appelle cela une "bourde". Invitée ce lundi 20 dans la matinée au micro de Jean-Jacques Bourdin sur l'antenne de BFMTV et de RMC, Valérie Pécresse s'est en apparence trompée, confondant la sortie de l'Union européenne (comme dans le cadre du Brexit) et la sortie de l'euro (ce qu'aucun pays membre de l'union monétaire n'a encore fait).

Elle a en effet déclaré, pour fustiger le programme de plusieurs candidat à la présidentielle: "La sortie de l'euro qui est proposée à la fois par (Jean-Luc) Mélenchon et par Marine Le Pen, on a vu ce que ça donne en Grande-Bretagne: 15% de baisse de la livre. Cela veut dire 15% de perte du pouvoir d'achat".

Or, le Royaume-Uni n'a jamais quitté la zone euro, pour la simple et bonne raison que le pays n'en a jamais été membre. Les Britanniques ont effet adopté par référendum en juin 2016 la sortie de l'Union européenne. Qui au passage, n'est pas encore effective, le Royaume-Uni n'ayant pas encore formellement "quitté" l'Union européenne.

C'est justement ce lundi 20 que débutent les débats à la Chambre des Lords sur le texte prévoyant la sortie de l'UE, celui-ci ayant déjà été voté par la Chambre des communes. L'étude du texte par la chambre haute du parlement britannique s'achèvera la 7 mars prochain.

Valérie Pécresse se laisse aller parfois à quelques imprécisions. En 2011, elle avait déjà fait le tour du web en déclarant sur le plateau de l'émission Face aux Français sur France 2 que "Facebook n'existait pas il y'a un an" (en 2010 donc) alors que le réseau social a été créé en 2004, et que Valérie Pécresse s'exprimait en tant que… ministre de l'Enseignement et de la Recherche.