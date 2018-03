Un cadre LR s'en prend au couple Macron, supposé déviant

Il a visiblement une dent envers Emmanuel Macron. Dans un tweet posté mercredi 7 peu après la diffusion de l'émission Quotidien, Verlaine Djeni s'en est pris au chef de l'Etat, laissant entendre que son couple avec Brigitte Macron n'était pas très conventionnel. "Je déteste parler des orientations conjugales, affectives voire libidinales du couple Macron, surtout qu'on est dans un cas de paraphilie confirmée par une matrolygnagnie. Alors, de grâce évitons de subodorer quoi que ce soit lorsque Laurent Wauquiez échange avec des enfants", a écrit ce cadre LR, habitué des dérapages sur les réseaux sociaux.

Un message qui fait suite à une séquence d'une trentaine de secondes diffusée dans l'émission présentée par Yann Barthès. Elle montrait le président des Républicains déambuler dans les rues de Mayotte aux côtés de la presse et de deux petites filles. Rien d'anormal à première vue mais son comportement a finalement fini par interpeller les chroniqueurs de l'émission. En effet, Laurent Wauquiez n'a cessé de les interroger sur leur sécurité à l'école et aux abords de l'établissement scolaire.

"A l'école, c'est calme ou c'est pas calme?", les a-t-il questionnées avant d'insister sur le sujet: "Et quand on sort de l'école, il n'y a pas de problèmes?" ou encore: "Tu as eu des bagarres dehors des fois?". Des propos relevés par Quotidien dans son nouveau numéro: "Notre moment préféré de la visite de Laurent Wauquiez à Mayotte: la manipulation de 2 petites filles de 10 ans", a notamment écrit l'émission sur son compte Twitter.

Une séquence qui a également fait réagir Christophe Castaner. Le délégué général de LREM a étrillé Laurent Wauquiez à travers un tweet dans lequel il évoque deux œuvres de Jean-Paul Sartre. "La nausée et les Mains sales... Jean Paul Sartre en a fait 2 chefs-d'œuvre. Laurent Wauquiez en fait son mauvais quotidien", a-t-il écrit.