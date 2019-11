Vers une nouvelle solution de paiement européenne pour contrer Visa et Mastercard ?

Vingt banques européennes travaillent en ce moment à la création d’un nouveau système de paiement. L'objectif, à terme, est de limiter la dépendance de l’Europe aux géants américains Visa et Mastercard.

PEPS-I : La banque dématérialisées doit être européenne

Lors d’un atelier de travail autour des moyens de paiement organisé par Revue Banque mardi 5 novembre, Carlo Bovero, responsable monde cartes et moyens de paiement de BNP Paribas, a évoqué des "discussions" entre des banques pour « un projet très sérieux», une solution de paiement paneuropéenne, baptisée «PEPS-I», pour Pan European Payment System Initiative.

Quatre sources impliquées dans ce projet (qui n’ont pas dévoilé leur identité du fait de la sensibilité du dossier) ont confirmé à l'AFP qu’une vingtaine d’établissements bancaires, parmi les plus puissants d'Europe, réfléchissent depuis quelques mois à la création d'un système de paiement purement européen.

La Banque Centrale Européenne a également montré son inquiétude envers la souveraineté des paiements. Selon une source bancaire française proche du dossier, c’est la BCE qui est à l’origine de PEPS-I, qui a pour objectif de couvrir à terme au moins 60% des paiements électroniques en Europe.

Monnet: une initiative Franco -allemande qui n’a pas eu du succès

Entre 2008 et 2012, les principales banques françaises et allemandes (BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la Banque Postale, Société Générale, Deutsche bank, DZ Bank et Postbank) ont lancé un projet visant à rapprocher toutes les infrastructures franco-allemandes de cartes bancaires en incluant le paiement mobile et le paiement sans-contact. Le Projet, appelé Monnet, tentait de réaliser l'harmonisation du marché des cartes bancaires en Europe.

Mais les incertitudes économiques et les réticences de la Commission européenne, hostile à tout mouvement susceptible de rogner la libre concurrence, ont frustré cette initiative. PEPSI espère cette fois pouvoir faire face aux défis de l’international, en se libérant des enjeux protectionnistes.

Les banques devront aussi faire face aux réticences en matière d’innovation, et être prêtes à investir à long terme. Selon les spécialistes impliqués dans le projet, pour faire face à leurs objectifs à court-terme, il faut leur offrir une perspective de récupération de leur investissement à long terme pour un modèle économique viable.

Des initiatives nationales pour contrer les géants de la tech

Alors que les réseaux chinois Alipay, Hipay et WeChat Pay voient en Europe un marché très prometteur pour leur développement, les géants de la tech comme Google lancent eux aussi leurs ses solutions de paiement. En France, les banques se sont alliées pour proposer un service de paiement dématérialisé commun : Paylib.

Ce service, proposé par la plupart des grandes banques françaises permet de payer à distance sans saisie du numéro de carte, de régler des achats en magasin par téléphone mobile et de transférer de l’argent entre particuliers. Les clients de BNP Paribas, la Banque Postale, la Société Générale, le Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Agricole, le Groupe BPCE, le Crédit Mutuel CIC, les Caisses d'Epargne et Boursorama peuvent ainsi faire des transactions dématérialisées avec un plafond compris entre 100 et 500 euros par transaction en fonction des banques.