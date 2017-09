Villeurbanne: le maire Jean-Paul Bret annonce publiquement être atteint d'un cancer, pour respecter "une certaine transparence"

Il estime, par sa déclaration, avoir fait un acte de transparence relativement rare en politique. Dans un entretien dans l'édition de mercredi 13 du quotidien local Le Progrès, le maire (PS) de Villeurbanne Jean-Paul Bret a annoncé être atteint d'un cancer.

"Je suis une personnalité publique et cela m’oblige à une certaine transparence. Cela s’inscrit dans ma façon de faire de la politique" annonce l'élu de 71 ans qui ne veut pas faire mystère du mal qui le touche. "Début juillet, après quelques examens, un lymphome a été diagnostiqué. Pour faire simple, il s'agit d'un cancer des lymphocytes, c'est-à-dire d'une famille des globules blancs. La maladie est bien identifiée et circonscrite", explique le maire de la deuxième commune de l'agglomération lyonnaise, qui annonce aussi avoir débuté une chimiothérapie qui doit s'achever à la fin de l'année.

Cet aveu a une portée militante. Jean-Paul Bret estime qu'en tant que "personnalité publique" à la tête d'une commune de 150.000 habitants, et dans un contexte où il ne compte pas démissionner, il doit la vérité à ses administrés.

Mais pas seulement. L'édile espère que sa déclaration publique et son exposition aidera à faire progresser les mentalités: "Et puis il y a une vertu pédagogique. Le cancer est une maladie encore frappée de certains tabous. Dans ma position, j'apporte un témoignage (…) On vit avec un cancer. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler dans la simplicité. Je suis sans anxiété".

Jean-Paul Bret est maire de Villeurbanne depuis 2001. Soutien dans un premier temps de Manuel Valls lors de la primaire de la gauche, il avait ensuite rallié Benoît Hamon pour la campagne présidentielle. Il a été à deux reprises député du Rhône (1990-1993 et 1997-2002) avant de se consacrer pleinement à sa commune.