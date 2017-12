Vœux présidentiels: Macron y "travaille" et "sera au rendez-vous" assure Castaner

Christophe Castaner a assuré vendredi sur BFMTV que le président Emmanuel Macron "travaille" actuellement à ses vœux du 31 décembre et "sera au rendez-vous", sans donner davantage de précisions.

Interrogé sur le suspense entretenu par l'Elysée sur la teneur, l'horaire et la forme de ces voeux -une tradition télévisée pour tout chef de l'Etat le 31 décembre à 20H00-, M. Castaner a estimé que "la question n'est pas de savoir s'il y a un mystère".

"Traditionnellement, le président de la République prépare jusqu'au dernier moment les voeux, il les adresse aux Français, pas aux médias deux jours avant", a ajouté le patron du parti du président, La République en marche.

"Ne vous inquiétez pas, il sera au rendez-vous, je pense à l'heure précise, et il s'adressera à l'ensemble des Français. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là, pas d'impatience non plus. Laissez-le, il travaille, il échange avec les uns et les autres, ses proches, pour préparer cela", a plaidé le secrétaire d'Etat en charge des Relations avec le Parlement.

Les voeux auront donc bien lieu dimanche à 20H00 ? "Je n'ai pas à commenter les voeux du président de la République", a éludé le patron de La République en marche. "Le connaissant bien, je sais qu'il sera toujours tourné vers l'avenir, jamais vers le travail passé (...) il proposera aux Français de poursuivre l'action de transformation en profondeur de notre pays", a-t-il précisé.