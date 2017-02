Wikileaks dévoile que la CIA a espionné l’élection présidentielle de 2012 en France

En Marche!, le mouvement d'Emmanuel Macron, soupçonne la Russie d"'ingérence" dans sa campagne présidentielle de 2017: si les faits sont avérés, ce ne serait la première fois qu'un pays étranger s'intéresse de près ou de loin à la présidentielle française. En effet, jeudi 16 le site Wikileaks, Libération, Mediapart et La Repubblica ont publié des documents montrant que la CIA a espionné les principaux partis engagés dans la campagne présidentielle française de 2012.

Le document en question, daté du 17 novembre 2011, est un bon de commande de l'agence de renseignements américaine, à la NSA, spécialisée dans les écoutes. Il a été classé secret et non transmissible aux étrangers, précise RTS Info. Ainsi la CIA a demandé à l'organisme gouvernemental "aux grandes oreilles" de surveiller les principaux protagonistes de la campagne de 2012 en France, et ce dès les primaires. Celle du PS notamment, en 2011, avec Martine Aubry et François Hollande finalistes. L'agence d'espionnage s'est surtout intéressée à la façon dont Nicolas Sarkozy, candidat de l'UMP (désormais Les Républicains), et différentes personnalités du gouvernement, percevaient leurs différents adversaires, relève Le Monde. Mais aussi la capacité du président sortant à disputer le scrutin, ses instructions durant la campagne et la manière dont lui et ses conseillers interagissaient.

Selon WikiLeaks, tous les partis politiques français devaient être infiltrés par des espions humains (HUMINT) et électroniques (SIGINT) de la CIA dans les sept mois précédant la présidentielle de 2012. Anticipant une défaite et un affaiblissement de la droite, d'autres personnalités à fort potentiel sur la scène politique française ont été visées, comme Marine Le Pen (FN) ou Dominique Strauss-Kahn, alors en plein scandale du Sofitel. La CIA s'est intéressée ainsi aux prises de position de ces cibles sur les États-Unis, l'Union européenne ou encore la crise grecque, relate RTL.