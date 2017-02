Yacine Chaouat, attaché parlementaire d'un sénateur PS, accusé d'apologie du terrorisme sur Facebook

Tout est parti du profil Facebook de l'attaché parlementaire, un certain Yacine Chaouat. Sur sa page, des messages contenants notamment des appels au djihad et des images d'égorgement ont été postés, indique Le Canard enchaîné, dans son édition de ce mercredi 22. "Si les faits sont avérés, ils sont inquiétants. On est très clairement sur de l'apologie du terrorisme", a expliqué au journal L'Express une source proche de l'enquête.

C'est une responsable associative se décrivant comme "militante du dialogue interreligieux" qui a été alertée par la teneur des messages de propagande djihadiste postés par l'homme en question. Elle avait alors fait un signalement aux autorités qui a découlé sur l'ouverture d'une enquête préliminaire le 25 janvier, d'après une source proche du dossier.

Les investigations ont été confiées à la Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne (BRDP). Elles portent en particulier sur des soupçons de consultation de sites djihadistes et de propagation de thèses véhiculées par Daech et devra déterminer si il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité. Rappelons qu'à ce stade de l'enquête, Yacine Chaouat est présumé innocent.

Ce dernier, qui se déclare musulman pratiquant, avait déjà eu affaire avec la police dans un tout autre cadre. Il avait en effet été condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales aggravées sur sa conjointe en mars 2010. L'affaire avait été révélée alors qu'il venait d'être secrétaire national adjoint chargé de l'intégration républicaine au Parti socialiste, le forçant à la démission. "C'est avec tristesse que je constate que dans la France d'aujourd'hui on n'a pas droit à une deuxième chance quand on est musulman", avait-il déclaré à l'époque.

Roger Madec, sénateur de Paris, qui l'emploie assure de son côté qu'il "agira en conséquence" si les soupçons se confirment. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.