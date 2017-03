Algérie: le président Bouteflika a fait une brève apparition à la télévision... mais n'a pas parlé (VIDEO)

C’est sa première apparition à la télévision depuis l’annulation en février de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Abdelaziz Bouteflika, dont l’état de santé fait régulièrement l’objet de spéculations, a été vu à la télévision algérienne.

Au cours d'une très courte séquence d'un peu plus d'une minute, on peut voir le président algérien recevoir le ministre des affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel, selon des images diffusées par la télévision d’Etat. Ce dernier vient lui exposer la situation de la région et notamment au Sahel, au Mali et en Libye. A aucun moment, Bouteflika ne répond à son interlocuteur et se contente de saisir, très lentement, les documents qu'on lui tend et de jeter des coups d'œil furtifs vers les journalistes qui assistent à la rencontre.

Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika, qui a eu 80 ans le 2 mars, a été frappé en 2013 par un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a affecté sa mobilité et son élocution. Depuis, le président algérien se déplace en fauteuil roulant et ne fait que de rares apparitions publiques. Son dernier séjour médical à l'étranger remonte à novembre quand il s'était rendu à Grenoble pour un contrôle médical "périodique", selon la présidence.

Ses problèmes de santé récurrents posent question sur sa capacité à diriger le pays. En visite à Tunis le jeudi 9 mars, le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, avait tout de même assuré à la presse qu’Abdelaziz Bouteflika "allait très bien" et "qu’il passait le bonjour" aux Tunisiens.

Dans un communiqué diffusé dimanche 19 à l'occasion de la fête de la Victoire (qui marque la fin de la guerre d'Algérie et la signature des accords d'Evian) Abdelaziz Bouteflika a appelé "à faire preuve de vigilance pour profiter des résultats des réformes, préserver nos acquis et garantir leur pérennité de façon à permettre au citoyen de vivre librement dans le cadre de la démocratie".

(Voir ci-dessous la vidéo de la brève apparation d'Abdelaziz Bouteflika à la télévision)