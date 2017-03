Allemagne: les autorités craignent un attentat, un centre commercial fermé

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive. La menace terroriste qui pèse actuellement sur le pays les oblige à prendre des mesures de sécurité importantes. Dans la ville d'Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, un centre commercial de plus de 200 boutiques a été évacué ce samedi 11 au matin puis fermé pour le reste de la journée selon le journal Spiegel.

De nombreux renforts de police -qui disposent de plusieurs preuves laissant penser à un attentat imminent- ont été appelés sur place. Des agents accompagnés de chiens tentaient notamment de détecter la présence d'une bombe.

#polizei #Anschlagsdrohung in #Essen at #LimbeckerPlatz. The shopping center remains closed today. More info https://t.co/0S6oriwFUZ

— Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 11 mars 2017