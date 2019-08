Amazonie: les terribles images des incendies au cœur du poumon de la Terre (vidéos)

L'Amazonie est surnommée le "poumon vert" de la Terre: à juste titre puisqu'elle absorbe à elle seule 14% du CO2 atmosphérique mondial. Depuis le début de l'année, les incendies sur l'ensemble de la forêt amazonienne ont augmenté de 83%.

Et depuis le mois de juillet, c'est à la triple frontière de la Bolivie, du Paraguay et du Brésil que la situation est la plus catastrophique puis que la forêt y brûle sans discontinuer.

Au niveau international, sur les réseaux sociaux et dans les médias, l'angoisse a grandi depuis lundi, quand le ciel de Sao Paulo (Brésil) s'est noirci en pleine journée à cause des incendies au cœur de l'Amazonie.

Very proud to start working with @ExtinctionR this week.



An area of the Amazon, bigger than the size of the UK, is literally on fire.



We must act now.#ActForTheAmazon #ClimateEmergency #ExtinctionRebellionpic.twitter.com/3PpE9x2XY1

— Tom Lillywhite (@tomlillywhite) 23 août 2019