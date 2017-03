Attentat de Londres: le suspect abattu était un britannique connu des renseignements

L'identité de l'auteur de l'attentat de Londres n'a pas encore été dévoilé ce jeudi 23 mais est connue de la police et des services de renseignement britanniques. La Première ministre Theresa May a donné de nouvelles informations quant à son parcours.

Selon la chef du gouvernement britannique, l'homme qui a foncé sur la foule sur le pont de Westminster et a mortellement poignardé un policier avant d'être abattu était un citoyen britannique, connu du MI5, les renseignements militaires britanniques.

"Je peux confirmer que cet homme est né en Grande-Bretagne et qu'il a déjà été -il y a quelques années- concerné par des investigations concernant l'extrémisme violent". Toutefois, il n'était pas à l'époque considéré comme une figure importante de cette mouvance, selon Theresa May, mais comme une "figure périphérique" et n'était pas une "priorité" pour les renseignements.

Par ailleurs, elle a assuré que l'attaque était toujours considérée comme le fait d'un seul homme et que la police n'avait "aucune raison de croire à l'imminence d'autres attaques contre la population".

Elle a déclaré que l'identité de cet homme serait révélée "quand les considérations opérationnelles le permettront" et que l'enquête se poursuivait.

La police britannique a procédé ce jeudi à sept arrestations liées à l'attentat près du Parlement de Londres qui a fait trois morts selon un bilan revu à la baisse et dans lequel la piste islamiste est privilégiée.

"Nous avons procédé à sept arrestations à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays", a indiqué le commandant de l'antiterrorisme à Scotland Yard Mark Rowley lors d'une déclaration.