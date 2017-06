Attentats en Iran - Téhéran: attaques simultanées au Parlement et au mausolée de Khomeini, Daech revendique [MAJ]

[ARTICLE MIS A JOUR à 11h10] - Deux attaques simultanées ont eu lieu ce mercredi 7 à Téhéran, capitale de l'Iran. Les attentats ont visé le Majlis (l'assemblée consultative islamique, corps législatif iranien) et le mausolée de l'ayatollah Khomeini, ancien Guide suprême de la Révolution islamique.

Au Parlement, le ou les assaillants ont ouvert le feu avec des fusils d'assaut de type kalashnikov, tuant au moins un garde. D'autres victimes pourraient être à déplorer. Les forces spéciales iraniennes ont été déployés autour du bâtiment et en interdisent l'accès. Des rapports non confirmés dévoilés par la presse iranienne annonce déjà sept victimes au Majlis tandis que quatre personnes auraient été prises en otage. A noter que selon la télévisiojn iranienne, la séance parlementaire se déroule normalement malgré l'attaque. Selon certains médias iraniens, l'un des assaillants du Parlement s'est fait exploser, probablement en actionnant une ceinture d'explosif. Il pourrait néanmoins s'agir de l'explosion d'une grenade.

Et au même moment il y a eu une attaque menée par trois hommes armés contre le mausolée de l’ayatollah Khomeini qui se trouve aussi à Téhéran. Selon les dernières informations publiées par les médias iraniens, des coups de feu ont été tirés à l’intérieur du mausolée contre les pèlerins et un individu qui portait une ceinture explosive a déclenché une détonation à l’entrée ou à l’extérieur de ce mausolée. Il pourrait s'agir d'une femme. Il y aurait déjà au moins quatre morts, selon les médias iraniens. Les deux autres assailants ont été abattus par les forces de sécurité de la république islamique.

Ces dernières années, les autorités iraniennes ont affirmé à plusieurs reprises avoir arrêté des "terroristes" qui voulaient mener des attaques contre Téhéran et d'autres grandes villes du pays. Des extrémistes sunnites mènent régulièrement des attaques contre les forces de sécurité dans la province de Sistan Balouchistan (sud-est) et au Kurdistan (nord-ouest) ces derniers mois.

Si pour l'instant aucune revendication n'a été faite au sujet de ses deux attentats, les regards se tournent vers l'organisation Etat islamique. En effet, l'Iran soutient militairement et financièrement le régime de Damas en Syrie face aux groupes rebelles et djihadistes dont Daech, tandis qu'en Irak, des milices chiites bénéficient du soutien logistique du régime des mollahs.

MAJ à 11h10: Daech a revendiqué le double attentat qui a frappé la capitale iranienne.