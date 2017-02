"Attentat" imaginaire en Suède: les réactions sur Twitter aux propos de Donald Trump

Venu en Floride samedi 18 pour prononcer un discours sur la criminalité ou l'immigration, Donald Trump a fait une étrange déclaration: "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'aurait cru? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé". Avant de citer les attentats de Bruxelles, Nice et Paris. Une déclaration qui a laissé perplexe les Suédois et d'autres pays étrangers. Certains estiment que Donald Trump a fait référence à un attentat imaginaire en Suède, et ne se sont pas privés de le railler sur réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, de nombreuses réactions venant de tous les milieux, ont donc été constatées.

L'ex-Premier ministre Carl Bildt, incisif, a posé la question suivante: "Mais qu'a-t-il fumé?". Un internaute en a également profité pour se moquer de Valérie Pécresse, présidente de la région île de France, et de ses propos sur la Grande-Bretagne tenus ce lundi: "Trump cite un attentat imaginaire en Suède, #Pécresse parle de la sortie de l'euro du UK...vive les imbéciles professionnels payés par nous". Le média B3 infos a poussé la moquerie un peu plus loin en utilisant l'expression: "Je suis whatever happened in sweeden (je suis tout ce qui peut se passer en Suède, NDLR)". Une référence au slogan "Je suis Charlie" créé après les attentats du 7 janvier 2015 en France contre le journal Charlie hebdo.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 février 2017

Des messages de soutien à Donald Trump ont également été postés. Des journalistes, comme des particuliers, ont pris sa défense arguant que ni le mot "attentat" ni "terroriste" n'ont été prononcés. Jean Bernard Cardier, correspondant de BFMTV à Washington a appelé ses confrères à plus de rigueur: "Donald Trump n'a jamais parlé d'un +attentat+ en Suède. Si on ne veut pas être accusés de +fake news+ soyons rigoureux. #Pasfacile". D'autres utilisateurs ont accusé les médias de désinformation: "@lemondefr Vous êtes des menteurs. Il n'a pas parlé d'attentat terroriste en Suède. Soit vous ne comprenez pas l'anglais, soit vous manipulez."

Donald Trump n'a jamais parlé d'un "attentat" en Suède. Si on ne veut pas être accusés de "fake news" soyons rigoureux. #Pasfacile — Jean-Bernard Cadier (@jbcadier) 19 février 2017

Suite à toutes ces réaction le président des Etats-Unis a expliqué s'être basé sur une interview diffusée par la chaîne d'information américaine Fox News. De son côté la Maison-Blanche a argué que le chef de l'Etat a seulement fait référence à une récente augmentation du taux de criminalité en Suède.