Attentat à Londres: au moins 2 morts et de nombreux blessés, certains gravement

Les médecins évoquent pour certaines des victimes un "état catastrophique". Le bilan de l'attaque terroriste perpétrée au Parlement britannique ce mercredi après-midi ne cesse de s'alourdir. Le dernier point communiqué par les autorités, à peine deux heures après les faits, annonce déjà deux morts mort et plusieurs blessés graves. L'assaillant a été neutralisé mais serait en vie (voire notre direct en cliquant ici).

Il était aux alentours de 15h30 (heure française, 14h30 heure locale) lorsqu'une voiture a foncé sur les passants présents sur le pont de Westminster, enjambant la Tamise en plein centre de Londres, face au Parlement britannique, faisant de nombreuses victimes. Plus d'une douzaine de personnes auraient ainsi été fauchées et plusieurs blessées gravement. L'une d'elles a ainsi succombé à ses blessures vers 17h heure de Paris.

Le véhicule est ensuite venu percuter la grille du siège du pouvoir législatif et a été immobilisé. L'assaillant en est descendu armé de "quelque chose ressemblant à un bâton" (en réalité un couteau d'une vingtaine de centimètres) ont rapporté des témoins et s'en serait pris à un duo de policiers qui tentait de l'arrêter. Un agent a été poignardé et se trouve entre la vie et la mort.

L'homme, décrit comme mince et habillé de noir, est ensuite parti en courant vers l'entrée du Parlement réservée aux députés mais a été stoppé au bout de quelques mètres par d'autres agents. Après des sommations, l'un d'eux l'aurait rattrapé et plaqué au sol. Le suspect aurait ensuite été atteint de plusieurs balles.

C'est le cœur politique du Royaume-Uni qui a été attaqué ce mercredi, un an jour pour jour après les sanglants attentats qui ont frappé Bruxelles. Les autorités ont très vite confirmé une attaque à caractère terroriste "jusqu'à nouvel ordre".

