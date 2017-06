Attentat à Londres: vague d'émotions et de réactions de soutien sur les réseaux sociaux

Londres et l'Angleterre ont de nouveau été la cible d'attaques terroristes samedi 3, alors que touristes étrangers et fêtards anglais profitaient de la soirée, dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Trois individus, abattus par la police par la suite, ont foncé dans la foule avec leur véhicule avant de sortir poignarder des passants, faisant au moins sept morts et une cinquantaine de blessés.

Une troisième attaque en trois mois, des scénarios de l'horreur qui se répètent, jusque sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram ou Facebook, des millions d'individus lambda ont en effet pris la triste habitude de prendre la parole pour exprimer leur colère face à l'innommable et leur soutien aux familles des victimes. Il en va de même pour les célébrités et les personnalités politiques, touchées de près ou de loin par ces terribles événements.

La chanteuse Ariana Grande, qui a été au cœur de l'enfer à Manchester le 22 mai dernier, où un attentat a fait 22 morts après l'un de ses concerts, a écrit: "Je prie pour Londres" accompagné d'un petit cœur.

Praying for London — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 juin 2017

D'autres stars comme Mariah Carey ou Niall Horan des One Direction ont fait de même.

London, stay strong. Our hearts are with you and all those affected by this tragedy. #PrayersForLondon — Mariah Carey (@MariahCarey) 4 juin 2017

thoughts are with the people of London today after yet another horrific attack . — Niall Horan (@NiallOfficial) 4 juin 2017

Les dirigeants du monde entier se sont également emparés de leur compte Twitter pour envoyer des prières ou faire de la récupération politique. Donald Trump a par exemple remis sur la table la fermeture des frontières, avant d'assurer le soutien total des Etats-Unis à l'Angleterre.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juin 2017

Le président français Emmanuel Macron a également réagi rapidement face "à cette nouvelle tragédie". "Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches" a-t-il dit.

Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 juin 2017

De son côté, Matteo Renzi a tweeté un message à double hommage envers les victimes des attaques de Londres et les blessés lors du mouvement de panique à Turin.