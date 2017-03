Avril 2017: la Maison de l’Europe de Paris déménage

La Maison de l’Europe de Paris déménage et arrive au 29 avenue de Villiers, 75017 le 1er avril. Créée en 1956, la Maison de l’Europe de Paris est une association reconnue d’utilité publique qui poursuit une mission d’information, de communication et de formation du grand public sur les questions européennes. Elle permet aux Parisiens et aux Franciliens, avec le soutien de la mairie de Paris, de vivre et de faire vivre l’Europe en favorisant les rencontres et les débats sur les enjeux actuels de la construction européenne et sur l’avenir du projet européen.

En 2016, l'association avait accueilli plus de 25.000 personnes dans ses locaux situés dans le quartier du Marais à l’Hôtel de Coulanges, qu'elle occupe depuis 1978, et plusieurs dizaines de milliers de personnes lors d’événements grand public organisés à l’extérieur.

En avril, la Maison de l’Europe de Paris arrive dans le XVIIème arrondissement dans un hôtel particulier construit en 1880 par l'architecte Jules Février, élève de Constant-Dufeux et architecte de l'hôtel Gaillard, place du Général Catroux. Sa façade présente un très beau travail d'assemblage de briques rouges et noires dessinant un motif de losanges entre des harpes de pierres blanches.

Il est situé au cœur d’un quartier historique, à proximité du parc Monceau, poumon du XVIIème arrondissement. Sa forme et son passé unique font écho aux missions de la Maison de l’Europe de Paris: allier histoire et défis contemporains.

L'association et son centre d'information labélisé "Europe Direct" par la Commission européenne, continue d’alimenter deux fois par mois, en partenariat avec France Soir la rubrique "Europe au Quotidien".

La nouvelle adresse de la Maison de l'Europe de Paris: