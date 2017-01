Bana Alabed, la petite twiteuse d'Alep interpelle Donald Trump: "vous devez faire quelque chose"

Une fillette syrienne devenue célèbre pour ses tweets durant le siège d'Alep a lancé un appel à l'aide pour les enfants syriens dans une lettre ouverte au nouveau président américain Donald Trump, rapporte la BBC.

"Je fais partie des enfants syriens qui ont souffert de la guerre en Syrie", écrit Bana Alabed, 7 ans, évacuée en décembre d'Alep vers la Turquie, dans sa lettre, transmise par sa mère à la BBC et citée mardi 24 au soir par la radio. Elle explique à Donald Trump que son école à Alep a été détruite par les bombardements et que des amis à elle sont morts.

"Maintenant en Turquie, je peux sortir et m'amuser. Je peux aller à l'école même si je ne l'ai pas encore fait. Voilà pourquoi la paix est importante pour tout le monde, y compris pour vous", écrit-elle. "Mais des millions d'enfants syriens ne sont pas comme moi en ce moment et souffrent dans différentes régions de Syrie", poursuit-elle. "Vous devez faire quelque chose pour les enfants de Syrie parce qu'ils sont semblables à vos enfants et méritent de vivre en paix comme vous".

Au moins 15.000 enfants figurent parmi les plus de 300.000 personnes tuées durant la guerre qui déchire la Syrie depuis six ans. De septembre à décembre 2016, la fillette était devenue la coqueluche des réseaux sociaux en tweetant avec sa mère sur l'enfer quotidien à Alep, livrant des tranches de vie émouvantes dénoncées comme de la propagande par le régime du président syrien Bachar al-Assad.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan l'avait reçue le 21 décembre avec sa famille après leur évacuation.

La Turquie, actuellement alliée en Syrie de la Russie et de l'Iran avec lesquels elle vient de parrainer un accord pour consolider le cessez-le-feu au terme de négociations à Astana, accueille quelque 2,7 millions de réfugiés syriens.

La nouvelle administration américaine de Donald Trump s'est dite ouverte à une coopération avec la Russie contre les djihadistes du groupe Etat islamique (EI) en Syrie.