Barack Obama s’en prend directement à Donald Trump

Barack Obama s’est illustré, le 19 aout dernier à la convention démocrate en prononçant un discours qui ressemblait plus à une attaque frontale de l’actuel président des Etats-Unis d’Amérique.

Alors que la convention républicaine, qui s’ouvre ce 24 aout, devrait encenser la candidature de Donald Trump à sa propre réélection, celle des démocrates s’est terminée avec l’officialisation de celle de Joe Biden. Mais la convention des démocrates restera marquée par l’intervention de l’ancien président Barack Obama.

Une charge contre le président Trump assumée

On sait que l’opposition entre Barack Obama et Donald Trump est viscérale et dépasse le simple cadre du débat politique. Lors de sa prestation de serment en 2017, l’actuel président avait qualifié l’action de son prédécesseur d’un véritable « carnage américain ».

Aussi, quand Barack Obama a pris la parole, le 19 aout dernier à Philadelphie, ce n’était pas tant pour défendre la candidature de Joe Biden, que pour déclamer une charge contre le président en fonction. Une attaque frontale et méthodique, que Donald Trump n’a pas pu s’empêcher de commenter en direct sur Twitter par des messages en majuscules.

Avec ce talent d’orateur, que tous les observateurs lui reconnaissent, l’ancien président n’a pas mâché ses mots :

« Depuis près de 4 ans maintenant, il n’a manifesté aucun intérêt pour cette charge »

Largement médiatisée, cette attaque du président Trump par l’ancien président Obama marque un point de rupture, puisque ce dernier ne s’est pas contenté de dénoncer des erreurs de vision et/ou de choix, mais sen est pris ouvertement à la personne de l’actuel occupant de la maison blanche avant de conclure :