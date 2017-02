Bataille de Mossoul: les troupes irakiennes progressent vers le centre des quartiers ouest

Après avoir mis la main sur l'un des derniers ponts pouvant être réparé sur le fleuve Tigre lundi 27, les troupes d‘élite de l’armée irakienne sont à portée de tir des deux bâtiments abritant les principaux bastions des djihadistes dans l’ouest de Mossoul.

"Le conseil provincial et le siège du gouvernorat sont à portée de tir", a déclaré, mardi 28 février, un porte-parole des unités du ministère de l'Intérieur. Au-delà de sa dimension symbolique, la prise du bâtiment offrirait aux forces gouvernementales une position de choix pour la reconquête de la vieille ville. Toutefois, après des succès rapides obtenus depuis le début de l'offensive lancée le 17 février, avec notamment la reprise de l'ancien aéroport de la ville, la résistance des djihadistes s'est considérablement durcie à mesure que les forces irakiennes pénétraient dans les faubourgs des quartiers ouest.

Les forces irakiennes se trouvent désormais à quelques deux kilomètres du centre de la partie occidentale de la seconde ville d'Irak où se trouve notamment la mosquée d'où Abou Bakr Al-Baghdadi a proclamé l'établissement du "califat" islamique sur les territoires irako-syrien contrôlés par l'Etat islamique en 2014.

Alors que les combats s'intensifient et se font de plus en plus violents entre les djihadistes et les combattants irakiens, la population civile tente toujours de fuir la ville en prenant la route du désert au nord et à l'est de Mossoul où rien n'est prévu pour accueillir les réfugiés. Quelques 750.000 personnes restaient encore dans la ville avant le déclenchement des combats.

Les Nations unies avaient anticipé l'exode de 250.000 civils de la partie ouest de Mossoul, mais seulement quelques centaines de personnes ont pu fuir le secteur, faute de couloirs humanitaires.

Les forces irakiennes ont également fait la découverte d'un charnier gigantesque aux abords de la route reliant Bagdad à Mossoul. Selon les premières estimations des organisations humanitaires, plus de 4.000 personnes, massacrées par l'organisation terroriste, auraient été ensevelies dans cette fosse commune.