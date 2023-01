“Big Brother vous protège”: le maire de New York plaide pour une lutte contre la criminalité par la technologie numérique

Le maire de New York Eric Adams promet de faire de la réduction de la criminalité son projet phare pour 2023. Pour le mener à bien, le dirigeant de la plus grande métropole des États-Unis a annoncé le 24 décembre, dans une interview à Politico, le recours aux technologies du numérique pour faire baisser le nombre de crimes et de délits, rejetant par là même les craintes liées à l'instauration d'un "État policier” à New York. À la fameuse maxime “Big Brother is watching you”, tirée du célèbre roman 1984 de George Orwell, celui-ci réplique : “Non, Big Brother vous protège”. Cela ne rassure pas pour autant.

À la tête de la mairie de New York depuis le 1er janvier 2022, Eric Adams a promis à son accession à ce poste de réduire la criminalité dans la ville. Problème : une année plus tard, le taux de criminalité a enregistré un bon de 23.5%. Si la mairie souligne une baisse des fusillades et des meurtres, les crimes et les délits n’ont pas suivi la même courbe descendante, malgré une enveloppe municipale de cinq milliards de dollars.

“Big Brother vous protège”

Le maire new-yorkais “réalise qu'assurer le maintien de l'ordre public est l’une des tâches les plus difficiles pour tout politicien”, commente Politico, qui explique le dilemme auquel Eric Adams est désormais confronté : maintenir le cap au détriment de sa popularité ou attiser des tensions au sein de la formation démocrate en optant pour “des stratégies de lutte contre la criminalité plus agressives".

Son choix est fait. Eric Adams, ancien capitaine du New York City Police Department (NYPD), après avoir attribué la responsabilité du taux élevé de criminalité à son prédécesseur, Bill de Blasio, en raison de sa relation tendue avec le service de police de la ville, a annoncé dans son entretien que ses services vont “vraiment se pencher” sur ce chantier en 2023 en faisant usage de “techniques pour identifier plus précisément les procédés criminels courants et développer les profils des auteurs."

Dans ce cadre, l'homme politique a fait savoir que la police sera bientôt assistée par la technologie numérique, plaidant par ailleurs pour une utilisation accrue des caméras de surveillance et faisant l’éloge des dispositifs de reconnaissance faciale.

Une décision qui divise. "Cela me fait perdre la tête à quel point nous n'avons pas adopté la technologie, et cela est dû en partie au fait que beaucoup de nos élus ont peur”, estime-t-il. Une peur, selon lui, liée à l’idée que le recours à la technologie mènerait à la surveillance de la population : “Tout ce qu'ils pensent de la technologie, 'c'est 'Big Brother vous suveille'”. Le maire new-yorkais estime le contraire : "Non, Big Brother vous protège”. Une déclaration que d'aucuns ne manqueront pas de qualifier d'orwellienne.

Le recours aux technologies du numérique à des fins sécuritaires suscite de plus en plus d'inquiétudes. Dans une enquête publiée le 21 décembre, l'Associated Press (AP) a dévoilé la manière par laquelle des gouvernements à travers le monde exploitent les technologies créées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à des fins de surveillance de leurs populations. Les caméras de surveillance dotées de reconnaissance faciale sont l’une des techniques de prédilection de ces gouvernements.