Les "bulles spatiales": le remède au réchauffement climatique du Forum économique mondial

Le Forum économique mondial a récemment suggéré que des "bulles spatiales" puissent être utilisées pour bloquer le soleil, et ainsi réduire le réchauffement climatique.

Que sont ces "bulles spatiales" ?

Les bulles, faites d'une fine matière plastique, seraient fabriquées directement dans l'espace et positionnées au point de Lagrange L1, où les forces gravitationnelles entre la Terre et le soleil s'annulent. Concrètement, il s'agirait de sphères à couches minces et gelées, elles-mêmes composées de réseaux de petites bulles gonflables interconnectées, le tout formant un radeau qui défléchirait la lumière du soleil.

Mettant en avant une étude réalisée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, l'institution a expliqué que le projet de "géo-ingénierie" vise à renvoyer une partie du rayonnement solaire dans l'espace. En couvrant une superficie équivalente à celle du Brésil, le dispositif ne présenterait "aucun risque" de perturbation des écosystèmes de la planète, car il serait déployé dans l'espace plutôt que dans l'atmosphère.

"La géo-ingénierie pourrait être notre dernière et unique option", a déclaré Carlo Ratti, chercheur et architecte au MIT, à propos du projet. Et d'ajouter : "Pourtant, la plupart des propositions de géo-ingénierie sont liées à la terre, ce qui pose des risques énormes pour notre écosystème vivant. Les solutions basées dans l'espace seraient plus sûres - par exemple, si nous dévions 1,8 % du rayonnement solaire incident avant qu'il n'atteigne notre planète, nous pourrions inverser complètement le réchauffement climatique actuel."

Une solution au réchauffement climatique ?

Selon un communiqué de presse du MIT, "cette proposition répond à de nombreuses questions : Comment concevoir le meilleur matériau pour que les bulles résistent aux conditions de l'espace ? Comment fabriquer et déployer ces bulles dans l'espace ? Comment rendre le bouclier entièrement réversible ? Quels sont les effets potentiels à long terme sur l'écosystème de la Terre ?"

Dans sa dernière proposition de budget, le président Joe Biden a suggéré de financer plusieurs initiatives en matière de technologies climatiques. Il a notamment prêté 3,2 milliards de dollars au Fonds pour les technologies propres, qui fournit des ressources aux pays en développement "afin de mettre à l'échelle des technologies à faible émission de carbone présentant un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme". Ces derniers jours, cependant, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a annoncé qu'il refuserait "sans équivoque" de soutenir la législation démocrate relative au changement climatique dans les futurs paquets de dépenses.

Le Forum économique mondial : un think tank puissant

Le Forum économique mondial, dirigé par l'économiste allemand Klaus Schwab depuis 1971, est une entité internationale non gouvernementale basée à Genève, en Suisse. Le groupe organise un sommet annuel qui réunit des dirigeants d'entreprises et de gouvernements pour discuter des approches à adopter pour le fameux "nouvel ordre mondial".

Ce forum et son dirigeant sont régulièrement pointés du doigt, notamment pour l'influence qu'ils exercent auprès des différents dirigeants du monde entier. Klaus Schwab a également fait parler de lui au travers de ses ouvrages, parmi lesquels "Covid-19 : The Great Reset". Ses collaborateurs et lui défendent une vision particulièrement communautaire (mais élitiste) de l'avenir : "L'avenir n'est pas un phénomène isolé. L'avenir est construit par nous, par une communauté puissante comme vous ici dans cette salle", a-t-il déclaré lors du sommet de cette année.